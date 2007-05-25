Гриценко пішов проти Януковича

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО не підтримав постанови уряду з питань контролю і забезпечення діяльності органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ, схвалене сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Я не бачу сенсу в прийнятті таких постанов, вони, найімовірніше, будуть припинені діями Президента», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Міністр оборони також повідомив, що порадив прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і знайти взаєморозуміння.

«Немає спільної точки зору тому, що немає спільної роботи», - додав він.

За словами міністра, прем`єр-міністр повідомив, що домовлятиметься з Президентом з приводу можливої зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні уряд на своєму позачерговому засіданні прийняв постанову про питання контролю і забезпечення діяльності органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, уряд доручив міністру внутрішніх справ Василю ЦУШКУ забезпечити підтримку громадського порядку в Києві із залученням відповідних органів і підрозділів міністерства, оперативно погоджувати з віце-прем`єр-міністром Олександром КУЗЬМУКОМ планування і результати виконання своїх обов`язків та інформувати КМУ щодня до 10.00 і до 22.00.

Крім того, уряд доручив В.ЦУШКУ забезпечити дотримання посадовими і службовими особами внутрішніх військ вимог Конституції, законів України, актів Кабміну, наказів міністра внутрішніх справ, а також вживати негайні заходи реагування у разі виявлення порушень під час виконання службових обов`язків.

Також Кабмін дав В.ЦУШКУ ряд інших доручень