Шлях врегулювання кризи можливий вже сьогодні

Шлях врегулювання політичної кризи в країні може бути знайдений вже сьогодні, зазначається в розміщеному на офіційному сайті повідомленні про зустріч заступника голови Секретаріату Президента Олександра Чалого і керівника Міністерства закордонних справ Арсенія Яценюка із зарубіжними дипломатами.

У повідомленні наголошується, що Чалий і Яценюк проінформували дипломатів, що нині триває зустріч Ющенка з прем`єр-міністром Віктором Януковичем, секретарем РНБО Іваном Плющем, спікером Верховної Ради V скликання Олександром Морозом і лідером БЮТ Юлією Тимошенко.

"Міністр закордонних справ також запевнив учасників зустрічі, що силового варіанту в Україні не буде", - зазначається в прес-релізі.