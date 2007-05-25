Експерти заявляють про загрозливу ситуацію в медицині України через відсутність законодавства про обов`язкове медичне страхування. Як зазначив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор СК «Нафтогазстрах» Олександр КАПШУК, «сьогодні, чим більше затягується прийняття закону про обов`язкове медичне страхування, або про добровільне страхування за рахунок підприємств, тим гіршою стає ситуація в медицині».

Як зазначив заступник начальника головного управління охорони здоров`я і медичного забезпечення Києва Володимир ЗАГОРОДНИЙ, головним для вирішення цієї проблеми і виходу на прийняття необхідних законів має стати політична воля українських властей. Зокрема, вони повинні визначити ступінь обов`язкового страхування населення. «На сьогодні стан організації надання медичної допомоги в державі такий, що ніякий гаманець, яким би тугим він не був, може не врятувати», - зазначив В.ЗАГОРОДНИЙ. На його думку, на цьому позначається дефіцит ресурсного забезпечення медичних технологій, котрий не дає можливості адекватно відреагувати фахівцям медзакладів на ситуацію, що сталася з пацієнтом.

Зокрема, за його даними, понад 80% коштів, запланованих з держбюджету на медицину, йдуть на оплату праці медпрацівників. «Можете собі уявити, що залишається на технології», - зазначив він. За його словами, ці кошти в середньому на 40% покривають потреби медицини в нових технологіях.

У той же час, О.КАПШУК відзначив зростання зацікавленості окремих підприємств у добровільному страхуванні здоров`я своїх працівників. Як приклад він назвав співпрацю з «Укрзалізницею» по страхуванню працівників залізничного транспорту. Зокрема, відомство оплачує працівникам медичну страховку, що дозволяє людині почуватися захищеною. За словами О.КАПШУКА, страхова компанія авансує лікарні кошти на майбутні можливі страхові випадки, і застрахований може бути впевнений, що в разі захворювання в медичній установі з’являться медикаменти і все необхідне для надання допомоги. «Це знімає напругу, робить соціальний клімат нормальним, і сьогодні це приклад галузевого страхування», - зазначив він.