Мороз і Янукович поїхали, Ющенко продовжує зустріч з Тимошенко й Кириленком
00:14, 26 травня 2007Суспільство
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Про це прес-секретар повідомила журналістам
У Секретаріаті Президента України проходить зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та лідером “Нашої України” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.
Як повідомляв УНІАН, перед цим майже три години– з 21.00 майже до опівночі - тривала зустріч В.ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради України п’ятого скликання Олександром МОРОЗОМ, секретарем Ради національної безпеки та оборони України Іваном ПЛЮЩЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО.
Кілька хвилин тому О.МОРОЗ і В.ЯНУКОВИЧ поїхали з Секретаріату. А перед цим до Секретаріату Президента зайшов В.КИРИЛЕНКО.
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