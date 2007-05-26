Мороз і Янукович поїхали, Ющенко продовжує зустріч з Тимошенко й Кириленком

У Секретаріаті Президента України проходить зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та лідером “Нашої України” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, перед цим майже три години– з 21.00 майже до опівночі - тривала зустріч В.ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради України п’ятого скликання Олександром МОРОЗОМ, секретарем Ради національної безпеки та оборони України Іваном ПЛЮЩЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО.

Кілька хвилин тому О.МОРОЗ і В.ЯНУКОВИЧ поїхали з Секретаріату. А перед цим до Секретаріату Президента зайшов В.КИРИЛЕНКО.