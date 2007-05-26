Троє людей загинули в зіткненні Volkswagen`а з конем

Біля с. Погиньки Ковельського району Волинської області на автошляху "Ковель - Луцьк" водій автомобіля "Volkswagen" допустив зіткнення з гужевою повозкою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 4 особи госпіталізовано до Ковельської районної лікарні у стані середньої ступені важкості.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Волинській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 159 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 20 осіб та 177 - травмовано.