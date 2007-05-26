Турчинов попереджає, що коаліція готує провокацї проти міліції

З оперативних джерел стало відомо, що в Києві не виключаються провокаційні дії з боку представників коаліції для дестабілізації ситуації в столиці, заявив сьогодні перший заступник секретаря РНБО України Олександр ТУРЧИНОВ.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України, за словами О.ТУРЧИНОВА, в ці провокації продовжують втягувати працівників Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, розглядається варіант агресії невідомих осіб проти мітингувальників, які підтримують Партію регіонів, під виглядом дій опозиції.

«Звертаюся до представників МВС із закликом не втягуватися в провокаційні дії та звільнити захоплене приміщення Генеральної прокуратури, припинивши злочинну діяльність», – закликає О.ТУРЧИНОВ.

Він також закликав учасників усіх мітингів бути пильними, виваженими і коректними одне до одного.