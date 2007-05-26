За даними МВС, до Києва прямують кількатисячні підрозділи внутрішніх військ

26 травня з усіх регіональних підрозділів Внутрішніх військ МВС України в напрямку міста Києва вирушили кількатисячні підрозділи внутрішніх військ.

Про це повідомили УНІАН в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

За інформацією МВС, наказ про висування військових підрозділів віддав особисто командувач внутрішніми військами МВС України Олександр КІХТЕНКО всупереч розпорядженню міністра внутрішніх справ.

Як повідомляють в ДЗГ МВС, з усіх регіональних підрозділів Внутрішніх військ МВС України, всупереч рішенню суду про нечинність Указу Президента України № 474/2007 «Про приведення системи управління внутрішніми військами у відповідність з Конституцією України», в напрямку міста Києва вирушили кількатисячні підрозділи внутрішніх військ.

У заяві ДЗГ йдеться, що Міністерство внутрішніх справ стурбоване ситуацією, що склалась, адже столичною міліцією вживаються усі належні й достатні заходи для забезпечення громадської безпеки та правопорядку у м.Києві. У МВС підкреслюють, що міністерство неодноразово наголошувало на недоцільності додаткового залучення сил та засобів військово-оперативних резервів внутрішніх військ.

Більше того, враховуючи можливий суспільний резонанс та наслідки, які можуть викликати такі дії, Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО заборонив О.КІХТЕНКУ передислокацію підрозділів внутрішніх військ без письмової згоди Міністра внутрішніх справ України.

Як підкреслюється в заяві, усвідомлюючи відповідальність перед народом України, МВС вимагає від політичних сил, державних службовців та інших посадових осіб, які чинять тиск на правоохоронців, припинити незаконні дії, що можуть призвести до непередбачуваних та невиправних наслідків для держави.