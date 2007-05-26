Заява опозиції: перший заступник міністра МВС підготував вибухи гранат у натовпі

Міністерство внутрішніх справ готує криваві провокації. Про це йдеться в заяві об’єднаної опозиції, яку УНІАН передала прес-служба “Нашої України”.

“Сьогодні з надійних джерел у керівній ланці Міністерства внутрішніх справ стало відомо про розроблений план брутальної провокації, яка може призвести до значних людських жертв”, – говориться в заяві.

“Оперативною групою співробітників Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС під патронатом першого заступника міністра – керівника ГУБОЗ Ігоря БІЛОЗУБА підготовлено мобільні групи терористів, які будуть розосереджені у місцях проведення масових акцій прихильників коаліції. У певний час вони мають в юрбі мітингувальників підірвати вибухові пристрої або кинути в натовп бойові гранати. Зрозуміло, що це миттєво призведе до великих жертв і викличе панічну, гнівну реакцію. Винними будуть названі політичні сили, які входять в демократичну об’єднану опозицію або підтримують її. Всю відповідальність за це криваве злодіяння його розробники перекладатимуть на демократичний табір”, - говориться в заяві.

“Таким чином, буде зроблена спроба створити різке суспільне невдоволення діями опозиції, зірвати підготовку до позачергових парламентських виборів. Не виключено і задіяння спеціальних підрозділів МВС для розгону й арешту активістів демократичних сил”, - говориться у заяві.

Об’єднана опозиція “цією заявою інформує громадськість про підготовку кривавої, ганебної провокації. Попереджаємо її розробників про невідворотну відповідальність як перед суспільством, так і перед законом. Спільними зусиллями не допустимо використання терористичних елементів у політичних процесах!”, - закликають автори заяви.