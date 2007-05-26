СБУ в Києві затримало громадянина з арсеналом зброї

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України спільно з УБОЗ ГУ МВСУ в м. Києві громадянина України та вилучено велику кількість вогнепальної зброї, в т.ч. іноземного виробництва.

Як повідомили УНІАН у пресцентрі СБУ, серед вилученого арсеналу: 20 карабінів, 8 пістолетів, 5 пістолетів-кулеметів, 3 гвинтівки, 20 кг вибухонебезпечних речовин, близько 20 тисяч набоїв та 10 пристроїв для безшумної стрільби.

В рамках порушеної кримінальної справи спільні оперативно-слідчі дії тривають.