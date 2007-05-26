В СБУ вважають перегрівом заяву Партії регіонів про фізичне знищення Цушка

В Службі безпеки України називають абсурдом заяву Партії регіонів про підготовку фізичного знищення міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар керівника СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Це абсурд. Мабуть, комусь гаряче сонце напекло сильно голову», - зазначила М.ОСТАПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Партія регіонів заявила, що готується фізичне знищення В.ЦУШКА. За даними Партії регіонів розроблений план, який «включає в себе порушення за надуманими обставинами кримінальної справи, перешкоджання у можливості виконання покладених на нього обов’язків, численні виклики на допити. Після чого слідчим СБУ повинна бути винесена постанова про обрання щодо нього запобіжного заходу в вигляді взяття під варту тощо». Також, заявляє Партія регіонів, «розроблений інший план, яким передбачається фізичне знищення Василя ЦУШКА під виглядом побутового випадку, дорожньо-транспортної пригоди, погіршення здоров’я».