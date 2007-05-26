Командувач внутрішніми військами: мене рішення суду не стосується

Внутрішні війська України не братимуть участь у силовому вирішенні політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам сказав командувач внутрішніх військ, генерал-полковник Олександр КІХТЕНКО.

«Внутрішній війська виконують закон України про внутрішні війська, ніяких заходів силового варіанту не передбачено і не збираємось передбачати», - сказав О.КІХТЕНКО.

Він підкреслив, що внутрішні війська призначені для охорони громадського порядку і забезпечують його по всій території України. За його словами, сьогодні внутршніх війська продовжують співпрацю з МВС, допомагаючи міліції в охороні громадського порядку. В цих заходах бере участь близько 2 тис. військовослужбовців.

Говорячи про ситуацію в Києві, він зазначив, що внутрішні війська забезпечують заходи, пов’язані із святкуванням Дня Києва.

Він також повідомив, що сьогодні народні депутати подивилися, чим займаються внутрішні війська, були в Головному управлінні ВВ та на навчальному центрі ВВ у селищі Петрівці під Києвом, де проходять змагання спецназу внутрішніх військ.

Також О.КІХТЕНКО назвав нонсенсом погрози Святослава ПІСКУНА про арешт у разі виконання ним наказів Президента.

«Якщо можна заарештувати людину, яка виконує накази Президента, то це вже нонсенс. Президент – глава держави, верховний головнокомандуючий. І я, як командуючий внутрішніми військами, зобов’язаний виконувати накази Президента», - сказав О.КІХТЕНКО, підкресливши, що внутрішні війська жодного злочинного наказу не виконуватимуть.

Відповідаючи на запитання, чи буде він виконувати накази міністра внутрішніх справ, командувач нагадав, що Указом Президента внутрішні війська виведені із складу МВС. «Це рішення Президента і я не можу його оспорювати», - додав він.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи відомо йому, що суд відмінив Указ Президента про виведення внутршніх військ із складу МВС, він сказав: «це рішення стосується Президента, не мене як командувача військами. Це питання абсолютно не до мене».