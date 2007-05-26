82 автобуси внутрішніх військ з 9 областей блоковані в дорозі

До Києва з регіонів вирушили 2 тис. 50 бійців внутрішніх військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів, повідомив перший заступник міністра МВС України Михайло КОРНІЄНКО.

«За нашими даними до Києва зараз їде 82 транспортних засоби з 2 тис. 50 бійцями внутрішніх військ», - сказав він.

При цьому він наголосив, що міністром була дана команда командувачу внутрішніх військ генерал-полковнику Олександру КІХТЕНКУ припинити такий рух, «але командувач відмовився виконувати команду».

За словами М.КОРНІЄНКА, підрозділи внутрішніх військ до Києва вирушили з Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Вінницької, Одеської, Херсонської, Запорізької, Чернівецької, Полтавської областей. Втім він наголосив, що наразі «вони практично зупинилися в тих місцях і з’ясовують питання, щоб виконати наказ міністра про повернення до місць дислокації».

В контексті сказаного він висловив сподівання, «що здоровий глузд переможе».

«Тут (мається на увазі в Києві) є достатньо сил і заходів, в тому числі спецпідрозділів міліції, які контролюють ситуацію по громадській безпеці», - сказав він.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО ще раз наголосив, що «жодного мого підпису (під наказом про передислокацію внутрішніх військ до Києва – УНІАН) немає. Ті, хто вирушив війська, хай вони відповідають».

При цьому він наголосив, що наразі його ніхто не може звинуватити в бездіяльності щодо ситуації навколо внутрішіх військ, оскільки все залежне від нього він робить.