Солом`янський суд не розглядав справи про поновлення Піскуна

15:05, 26 травня 2007
Суспільство
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Коментар з Секретаріату Президента

Судової справи щодо поновлення на посаді генерального прокурора Святослава ПІСКУНА немає у Солом’янському суді Києва.

Про це сьогодні журналістам сказав заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.

«Служба представництва Президента в судах офіційно звернулась до Солом’янського суду з питанням, чи винесено таке рішення (про поновлення С.ПІСКУНА на посаді Генпрокурора – УНІАН), Солом’янський суд нам офіційно відповів. «…Така справа відсутня у суді», - сказав І.ПУКШИН.

Журналістам була надана офіційна відповідь Солом’янського райсуду за підписом в.о. голови Солом’янського районного суду Володимира МОСКАЛЮКА.

«Солом’янський районний суд міста Києва повідомляє, що за реєстраційними даними така справа у Солом’янському районному суді не зареєстрована», - йдеться в документі. Водночас І.ПУКШИН не виключає, що «суддя міг на коліні, на кухні в себе вдома написати будь-який документ, але це питання для правоохоронних органів». Він зазначив, що Секретаріат Президента звернеться до правоохоронних органів з приводу даного рішення. Крім того, він зауважив, що бачив фотокопію зазначеного рішення, але воно не передбачає негайного вступу в силу.

«Навіть якщо допускати, що нібито винесено рішення про поновлення С.ПІСКУНА на посаді генерального прокурора – це рішення не підлягає негайному виконанню. Будь-яке поновлення на посаді Президентом здійснюється шляхом видання відповідного указу», - підкреслив І.ПУКШИН.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня С.ПІСКУН повідомив журналістам біля приміщення Генеральної прокуратури України, що Солом’янський районний суд м. Києва поновив його на посаді генерального прокурора.

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