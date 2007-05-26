Командир внутрішніх військ з Харкова ”відкосив”

Керівництво харківської частини 3005 - бригади внутрішніх військ - не одержувало офіційних розпоряджень про відправлення до Києва. Про це заявив начальник управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи Харківської облдержадміністрації Олександр НЕЧИПОРЕНКО з посиланням на командира бригади Внутрішніх військ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, О.НЕЧИПОРЕНКО сказав, що тільки письмове розпорядження головкому Внутрішніх військ країни і заступника міністра МВС може стати підставою для відправки військових. Таких документів керівник бригади Внутрішніх військ не одержував.