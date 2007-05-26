Один з лідерів БЮТ травмований в автокатастрофі на київській трасі

Сьогодні вранці потрапив у автокатастрофу на автомагістралі Одеса-Київ лідер Одеської облорганізації партії „Батьківщина” і голова фракції БЮТ в Одеській облраді Віталій БАРВІНЕНКО, що прямував на власному автомобілі на з’їзд БЮТ до столиці. Про це поінформував УНІАН член міської організації „Батьківщини” Геннадій ЧИЖОВ.

За його словами, „внаслідок аварії В.БАРВІНЕНКО отримав забої та синці, лікарі Білоцерківської лікарні надали йому першу медичну допомогу - небезпеки для життя немає». Однопартійці будуть робити все, щоб з’ясувати обставини аварії.

Г.ЧИЖОВ не висловив власної версії причини автокастрофи, однак зауважив, що „останнім часом підозріло побільшало аварій з участю опозиціонерів”.