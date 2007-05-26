У Секретаріаті Президента розпочалася зустріч... Ющенка, Януковича і Мороза

В Секретаріаті Президента розпочалась зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник інформаційного департаменту Секретаріату Президента Лариса МУДРАК.

Вона зазначила, що зустріч розпочалась "10 хвилин тому" (о 20.00. - УНІАН).

«Переговори тривають», – сказала вона.