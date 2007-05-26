Цушку направлено постанову про порушення проти нього кримінальної справи

Виконувач обов’язків генпрокурора Віктор ШЕМЧУК переконаний, що кримінальна справа проти міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА порушена небезпідставно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШЕМЧУК заявив на брифінгу у Секретаріаті Президента.

В.ШЕМЧУК розповів, що сьогодні він заслуховував результати досудового слідства по цьому питанню.

За його словами, на сьогоднішній день допитано 50 свідків, розглянуто матеріали, в тому числі і вилучені у телеканалів відеоматеріали.

«На сьогодні похвилинно весь хронометраж подій у Генпрокуратурі встановлений», - сказав він, додавши, що В.ЦУШКУ направлено копію постанови про порушення проти нього кримінальної справи.

«Тобто іде процес доказування по кримінальній справі. Всі події є предметом розслідування», - сказав В.ШЕМЧУК.