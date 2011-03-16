Завершується реєстрація для участі у зовнішньому оцінюванні

Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) зареєструвалися 251 тис. 500 абітурієнтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

«Завершується процес реєстрації і перевірки бажаючих взяти участь в цьому році у зовнішньому незалежному оцінюванні. Ми виходимо на прогнозовані проектні показники», - сказав Д.ТАЧАБНИК.

Він зазначив, що із загальної кількості зареєстрованих абітурієнтів 194 тисячі є цьогорічними випускниками 11-х класів, решта - випускники минулих років.

Найбільше абітурієнтів зареєструвалося на складання тестів з української мови та літератури. З цього предмету взяти участь у ЗНО висловили бажання майже 246 тисяч осіб.

На другому місці – історія, тести з якої мають намір скласти 183 тисячі абітурієнтів.

«У нас вперше в цьому році приємна новина, яка свідчить про зростання поваги до інженерних і технічних напрямків підготовки у вищих навчальних закладах. Це надзвичайно важливо, тому що абсолютно рекордна кількість бажаючих складати тести з математики», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він повідомив, що ЗНО з математики висловили бажання пройти майже 162 тисячі осіб.

Міністр також відзначив зростання кількості бажаючих скласти тести з фізики, хімії та біології.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого завершився основний етап подання реєстраційних документів осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання у 2011 році.