Екс-посадовець Міноборони отримав 8 років тюрми за продаж 27 військмістечок

Колишнього директора філії Центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони України «Укроборонбуд» Володимира МЕЛЬНИКА, який незаконно продав комерційним структурам 27 військових містечок, засуджено до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону, законність вироку Шевченківського районного суду Києва сьогодні підтвердив Апеляційний суд столиці.

За даними прес-центру, досудовим слідством у кримінальній справі, яке здійснювала військова прокуратура Центрального регіону України, було встановлено, що військовий чиновник незаконно уклав від імені МО України низку договорів із комерційними структурами про спільну забудову військових містечок. Зокрема, доведено 27 епізодів його злочинної діяльності, унаслідок якої із власності держави незаконно вилучено 27 військових містечок загальною вартістю понад 100 млн. грн.

Коментуючи цю справу, заступник міністра оборони України Ігор КУШНІР зауважив, що В.МЕЛЬНИК протягом 2006-2007 років під час укладання угод діяв із перевищенням наданих йому повноважень. "Про ці угоди Міністерство оборони дізнається зараз від органів прокуратури, які встановили факти правопорушень, або від судів. Для запобігання незаконного відчуження державного майна та під час виявлення нових фактів незаконних договорів, Міністерство оборони спільно з Генеральною прокуратурою вчасно та миттєво вживає заходи для захисту інтересів держави. Більше того, Міноборони спільно з прокуратурою та органами місцевого самоврядування проводить інвентаризацію об’єктів нерухомого майна та земель", - сказав І.КУШНІР, зауваживши, що повернення вказаного майна є питанням подальших судових засідань.