У «Борисполі» затримали повію, яка продавала жінок у сексуальне рабство

У міжнародному аеропорту “Бориспіль” працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, затримали 30-річну жительку Житомира, яка займалась проституцією і продавала людей у сексуальне рабство.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, затримана повернулася з Греції, де працювала танцівницею у нічних клубах на Кіпрі, а також надавала інтимні послуги. З’ясувалося, сама громадянка України ескортні послуги надавала добровільно, а своїх співвітчизників продавала у сексуальне рабство.

Раніше через інтернет з Індонезії до правоохоронців Київській області звернулася 20-річна українка. Дівчина повідомила, що знайомі запропонували їй роботу в модельному агентстві за кордоном. В аеропорту її зустріли майбутні роботодавці. У громадянки України відібрали документи та примусили займатися проституцією у розважальних закладах Джакарти. Працівники міліції за допомогою Посольства Республіки Індонезії в Україні знайшли потерпілу та повернули додому. Невідомим особам, яких представили роботодавцями, дівчину передала співвітчизниця з Житомира.

Наразі доведено два епізоди торгівлі людьми, організовані жителькою Житомира. Проти затриманої порушили кримінальну справу за ст. 149 Кримінального Кодексу України, її подальшу долю вирішуватиме суд. Жінці загрожує до семи років позбавлення волі.