30 ВЕРЕСНЯ! - СПІЛЬНА ЗАЯВА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ домовились – позачергові парламентські вибори відбудуться 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали у спільній заяві для преси по завершенню політичних консультацій у Секретаріаті Президента.

Президент підкреслив, що у них, у керівництва держави, є достойна новина для цього великого дня – Святої Трійці.

«Зараз ми можемо сказати, що політична криза завершена», - сказав Президент.

За його словами, зараз вони можуть сказати, що після довгих і нелегких консультацій знайдено компромісне рішення, яке дозволило з’явитись документу, що врегульовує кризу.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що сторони вважають, що врегулювати кризу можливо шляхом проведення дострокових виборів, які відбудуться 30 вересня.