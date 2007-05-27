Ющенко подякував Януковичу та Морозу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що в Україні перемогла демократія, і назвав прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА та голову ВР Олександра МОРОЗА партнерами.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для преси після завершення переговорів з врегулювання політичної кризи глава держави підкреслив, що йому приємно відчувати, що сьогоднішніми домовленостями Україна засвідчила рівень «дорослої демократії». «Що ми, попри всі складності, напруження знайшли демократичну дорогу і продемонстрували, що ми є демократичні сили»,- додав він.

В.ЮЩЕНКО подякував за зусилля в цьому напрямку всім політичним силам. Окремо подякував В.ЯНУКОВИЧУ і О.МОРОЗУ, «як моїм безпосереднім партнерам», з якими ми знайшли сьогодні чудовий результат.

Він зауважив, що у них була непроста розмова, «повірте, не солодкі слова ми один одному говорили». При цьому Президент додав, що їх об’єднували національні пріоритети. Тому він в цілому задоволений результатами переговорів і вважає, що Україна виходить сильнішою з цієї політичної кризи.