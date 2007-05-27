Регіони збираються блокуватися з соціалістами?

На цьому тижні вестимуться переговори щодо можливості блокування Партії регіонів та Соціалістичної партії. Про це повідомив прем’єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній прес-конференції з головою Верховної Ради V скликання Олександром МОРОЗОМ у неділю.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що офіційно до сьогодні переговори з цього приводу не проводилися , але навколо цієї теми “велися розмови”. За його словами, “такі варіанти можливі”.

У свою чергу голова ВР, лідер СПУ Олександр МОРОЗ зазначив, що “я прибічник самостійної участі у виборчій кампанії”. В той же час він додав, що “залежно від прийнятого рішення, від того, коли наступлять реальні обставини, що вимагатимуть їх прийняття” буде прийняте “оптимальне рішення”.

О.МОРОЗ зазначив, що “ми врахуємо всі обставини, в тому числі, соціологію та настрої в суспільстві”. Він підкреслив, що не викликає сумніву те, що на виборах до ВР “політичні сили, які представлені в коаліції одержать суттєву перемогу”.