Енріке Іглесіас покинув Курнікову

Іспанський співак Енріке Іглесіас і російська тенісистка Анна Курнікова розлучилися після п`яти років стосунків, повідомляє The Sun.

Енріке підтвердив у Стокгольмі, що він тепер самотній і "не має нічого проти" самоти. Співак натякнув, що причиною розриву став той факт, що він "не готовий" до батьківства.

Відносини Енріке і Анни зав`язалися в 2002 році, коли Анна зіграла дівчину співака в кліпі на пісню "Escape". За деякий час для пари настали важкі часи: Іглесіаса звинувачували в інтрижці з дівчиною з Австралії. Але три роки тому Анну помітили з величезним діамантом на безіменному пальці, що, звичайно, привело до чуток про заручини співака і тенісистки.

Енріке недавно оголосив, що не збирався одружуватися з Анною Курніковою. Він пояснив це тим, що "це нічого не змінить", але тепер журналісти бачать в цьому небажанні ознаку швидкого розставання пари.

Лента.ру