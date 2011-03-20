Голова КМДА їде до Москви
18:27, 20 березня 2011Суспільство
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У програмі зустріч з мером і візит до бібліотеки
У понеділок, 21 березня, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ відвідає Москву.
Як повідомило УНІАН проінформоване джерело, програмою візиту передбачаються відвідання Бібліотеки української літератури міста Москви і Національного культурного центру України в російській столиці.
Окрім цього, О.ПОПОВ зустрінеться з мером Москви Сергієм СОБЯНІНИМ, під час зустрічі планується підписати план співпраці між двома столицями.
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