”5-й канал” застерігає Генпрокуратуру від спроб наступу на свободу слова

“5-й канал” називає заяви Генеральної прокуратури України на свою адресу наступом на свободу слова і запрошує Святослава ПІСКУНА висловити свою позицію в ефірі каналу.

Про це йдеться в зверненні наглядової ради, керівництва та колективу “5-го каналу”, переданому УНІАН.

Зокрема, автори звернення вбачають в заяві прес-служби Генпрокуратури щодо «упередженості у висвітленні діяльності Генеральної прокуратури» спробу тиску на журналістів і вважають це наступом на свободу слова в Україні.

„Ми закликаємо прес-службу Генеральної прокуратури керуватися у своїй діяльності фактами, а не припущеннями, і не дискредитувати своїми безпідставними заявами такий важливий державний орган як Генеральна прокуратура України”, - наголошує «5-й канал» .

Автори заяви підкреслюють, що з моменту створення «5-го каналу» їхні журналісти завжди дотримувалися принципів об’єктивності, а редакторський колектив відстоював і відстоюватиме засади збалансованої й неупередженої подачі інформації.

„Тому ми категорично не сприймаємо незрозумілі закиди з боку Святослава ПІСКУНА. Фактично висуваючи звинувачення на адресу журналістів Володимира АР’ЄВА та Наталки ФІЦИЧ, Ви намагаєтесь дискредитувати увесь творчий колектив «5-го каналу», роблячи поспішні і необґрунтовані висновки щодо професійності його роботи”, - підкреслюється в зверненні.

Вони зазначають, що В.АР’ЄВ та Н.ФІЦИЧ є одними з найавторитетніших журналістів України, які завжди своєю професійною діяльністю підтверджували право медіа називатися «четвертою владою».

«5-й канал» звертається до Генеральної прокуратури з пропозицією навести факти «упередженого висвітлення діяльності Генеральної прокуратури України» і запрошує С.ПІСКУНА висловити свою позицію в ефірі їх каналу.

Звернення підписали голова наглядової ради “5-го каналу” Петро ПОРОШЕНКО, генеральний директор “5-го каналу” Іван АДАМЧУК та шеф-редактор “5-го каналу” Олександр НАРОДЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 травня, прес-секретар звільненого указом Президента з посади генпрокурора С.ПІСКУНА Олена РУБЦОВА зачитала кореспондентам “5-го каналу” заяву, у якій звинуватила канал в упередженому висвітленні діяльності Генпрокуратури і пов’язала це з “розслідуванням кримінальної справи про контрабанду наркотиків через кордони Німеччини, Польщі та України громадянами Володимиром АР’ЄВИМ та Наталкою ФІЦИЧ, які співпрацюють з “5-м каналом”.

В.АР’ЄВ спростував звинувачення Генеральної прокуратури у контрабанді наркотиків, він пов`язує ці звинувачення зі своєю професійною діяльністю.