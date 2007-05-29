Від пожеж удома загинули 5 людей

Протягом минулої доби в Україні зареєстровано 180 пожеж, у тому числі в житловому секторі - 85 пожеж, на яких виявлено тіла 5 загиблих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, крім цього, 7 пожеж виникло на підприємствах та 4 на транспорті.

Вогнем знищено 36 будівель, 2 одиниці автотракторної техніки та 7,2 тонни кормів.

Орієнтовні збитки від пожеж становлять 1 млн. 433 тис. грн., з яких 340 тис. грн. - прямі.

Зокрема, ввечері 28 травня у Будьонівському районі м. Донецьк виникла пожежа, внаслідок якої загинула 1 особа та 1 особу госпіталізовано до реанімаційного відділення міської лікарні №1 м. Донецьк з діагнозом “отруєння продуктами горіння”.

Як зазначили у прес-службі, з початку року в Україні зареєстровано 24 тис. 211 пожеж, під час яких загинуло 1 тис 958 осіб.