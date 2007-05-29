У Києві зірвався ліфт: жінка отримала травму хребта

У Києві в результаті падіння ліфта в багатоповерхівці тяжко постраждала 50-річна жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, надзвичайна подія трапилася в суботу, 26 травня близько 22-ї години в 9-поверховому житловому будинку №4 по Дарницькому бульварі, що в Дніпровському районі.

Першими на місце події прибули медики, які й викликали пожежно-рятувальну службу. Рятувальники, розблокувавши двері ліфта на першому поверсі, побачили жінку, яка стояла не рухаючись. За словами лікарів, 50-річна жінка внаслідок сильного удару кабіни ліфта отримала травму хребта та черепно-мозкову травму.

За попередніми даними, причиною падіння міг стати розрив силових тросів ліфта.