Синоптики обіцяють полегшення

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях грозові дощі, місцями сильні зливи, град, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура на заході вночі буде 12-17°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°. На решті території окремі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, на сході до 35°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, при грозах шквали 15-20 м/с.

31 травня -1 червня утримається нестійка спекотна погода: місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, на півдні та сході місцями 35-37°; у західних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°. Вітер південно-східний з переходом у західній частині на північно-західний, 5-10 м/с.

2-3 червня у південних, східних, місцями у центральних областях та у Криму утримається суха спекотна погода з температурою вночі 16-21°, вдень 29-34°; на решті території окремі невеликі короткочасні дощі, грози, температура вночі 13-18°, вдень 22-28°.

4-5 червня у західній, 4 червня й у східній, а 5 червня і у південній частині України місцями короткочасні грозові дощі, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, на півдні до 22°, вдень 21-26°, 4 червня на півдні 24-29°.

6-8 червня - короткочасні грозові дощі (лише 6-7 червня у східних, а 7-8 червня у західних областях переважно без опадів). Температура вночі дещо знизиться, вдень спека спаде у північних, 7-8 червня і центральних областях до 18-23°, на решті території до 20-26°.

У Києві та області у середу місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, при грозі шквал 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°; по області вночі 15-20°, вдень 27-32°.

31 травня - 1 червня - місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

2-3 червня - окремі невеликі короткочасні дощі, грози, температура вночі 13-18°, вдень 22-28°.