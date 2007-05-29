БЮТ у новому парламенті не створюватиме коаліції з Партією регіонів, і буде або в демократичній коаліції, або в опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні.

При цьому вона зазначила, що «наша політична сила була, є і залишається послідовною у своїх ідеологічних уподобаннях, ми послідовні в обіцянках, які ми даємо перед виборцями».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «в новому парламенті буде або демократична коаліція з нашою участю, або ми будемо в опозиції».

«Ми не збираємося створювати в новому парламенті широкої коаліції, ми не збираємося створювати коаліції з Партією регіонів», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «Партію регіонів ми не вважаємо партією, а ми вважаємо її потужним кланом, який прийшов до парламенту, маніпулюючи свідомістю людей через ЗМІ».