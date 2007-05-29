Президент підписав зміни до бюджету

Президент підписав три закони, підтверджені сьогодні голосуванням у Верховній Раді - Балога

Київ. 29 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав три закони, які були підтверджені сьогодні голосуванням у Верховній Раді.

Про це повідомив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

Зокрема, за його даними, сьогодні увечері Президент України підписав три закони щодо змін у Законі «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Він уточнив, що ці документи були підписані главою держави після того, як Верховна Рада підтвердила голосуванням прийняття цих законодавчих актів.

За словами В.БАЛОГИ, підписані Президентом зміни до цьогорічного держбюджету затверджують підвищення з 1 червня заробітних плат для працівників бюджетних закладів освіти, охорони здоров’я та культури. Також скріплені президентським підписом законопроекти стосуються бюджетних видатків на спорудження автомобільних доріг і списання позик, які надавалися організаціям інвалідів.

«Підписані главою держави закони з важливих соціально-економічних питань засвідчують, що Віктор ЮЩЕНКО неухильно дотримується свого слова. Президент сподівається, що Верховна Рада продовжить конструктивну роботу на виконання домовленостей, які мають на меті подолання політичної кризи в країні та підготовку до позачергових парламентських виборів», - вказав В.БАЛОГА.