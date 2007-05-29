Що робити з Генпрокуратурою?

Тимчасово виконуючий обов’язки генерального прокурора України Віктор ШЕМЧУК заявляє, що не має намірів за допомогою сили входити до Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні ввечері в телефонному інтерв’ю журналістам, коментуючи перебіг подій навколо ГПУ та її керівництва.

«Я ніяких штурмів робити не буду”, - сказав В.ШЕМЧУК, додавши при цьому, що йому як юристу важко пояснити те, що сьогодні відбувається в Генпрокуратурі.

В.ШЕМЧУК також відзначив, що завтра о 8.00 в Секретаріаті Президента має відбутися нарада, на якій, зокрема, буде обговорюватися ситуація в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО з метою забезпечення виконання норм Конституції України про несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Іншим указом Президент поклав виконання обов`язків генерального прокурора на заступника генпрокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим Віктора ШЕМЧУКА.

25 травня Солом’янський районний суд м. Києва призупинив дію Указу Президента України про звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора до вирішення справи по суті.

28 травня Секретаріат Президента України звернувся до Апеляційного суду з поданням про оскарження рішення Солом’янського районного суду Києва про призупинення дії Указу Президента України про звільнення С.ПІСКУНА з посади генерального прокурора України.

Сьогодні, 29 травня, Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про забезпечення позову Президента Віктора ЮЩЕНКА та призупинив рішення Солом`янського суду, згідно з яким С.ПІСКУНА поновлено на посаді генпрокурора.

Відтак, укази Президента про звільнення С.ПІСКУНА та призначення Віктора ШЕМЧУКА в.о. генпрокурора стають чинними.

Водночас, у прес-службі Генпрокуратури УНІАН повідомили, що 25 травня Шевченківським районним судом Києва було зареєстровано позовну заяву С.ПІСКУНА про визнання указу Президента щодо його звільнення незаконним.