Що робити з Генпрокуратурою?
Почекайте до ранку
|Віктор ШЕМЧУК
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні ввечері в телефонному інтерв’ю журналістам, коментуючи перебіг подій навколо ГПУ та її керівництва.
«Я ніяких штурмів робити не буду”, - сказав В.ШЕМЧУК, додавши при цьому, що йому як юристу важко пояснити те, що сьогодні відбувається в Генпрокуратурі.
В.ШЕМЧУК також відзначив, що завтра о 8.00 в Секретаріаті Президента має відбутися нарада, на якій, зокрема, буде обговорюватися ситуація в ГПУ.
Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО з метою забезпечення виконання норм Конституції України про несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора.
Іншим указом Президент поклав виконання обов`язків генерального прокурора на заступника генпрокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим Віктора ШЕМЧУКА.
25 травня Солом’янський районний суд м. Києва призупинив дію Указу Президента України про звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора до вирішення справи по суті.
28 травня Секретаріат Президента України звернувся до Апеляційного суду з поданням про оскарження рішення Солом’янського районного суду Києва про призупинення дії Указу Президента України про звільнення С.ПІСКУНА з посади генерального прокурора України.
Сьогодні, 29 травня, Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про забезпечення позову Президента Віктора ЮЩЕНКА та призупинив рішення Солом`янського суду, згідно з яким С.ПІСКУНА поновлено на посаді генпрокурора.
Відтак, укази Президента про звільнення С.ПІСКУНА та призначення Віктора ШЕМЧУКА в.о. генпрокурора стають чинними.
Водночас, у прес-службі Генпрокуратури УНІАН повідомили, що 25 травня Шевченківським районним судом Києва було зареєстровано позовну заяву С.ПІСКУНА про визнання указу Президента щодо його звільнення незаконним.