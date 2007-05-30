Апеляційний суд «віддав» внутрішні війська Ющенку

Київський апеляційний адміністративний суд вчора своїм рішенням повернув внутрішні війська в підпорядкування президента Віктора Ющенка, пише Комерсант-Україна. Тим часом начальник головного управління МВС в Автономній республіці Крим Анатолій Могильов продовжує заявляти, що ВВ як і раніше залишаються в підпорядкуванні МВС. На думку експертів, дане питання може стати предметом ще одних політичних домовленостей, припускає видання.

Апеляційний адміністративний суд припинив рішення Соломенського райсуду Києва, який, у свою чергу, припинив дію указу Віктора Ющенка "Про приведення системи управління внутрішніми військами у відповідність з Конституцією України" . Нагадаємо, що свої дії з перепідпорядкування внутрішніх військ Віктор Ющенко обгрунтовував необхідністю "запобігання і нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам", а також бажанням не допустити використання внутрішніх військ МВС "на користь певних політичних сил".

Комерсант наводить думку директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Валентина Бадрака, який називає намір Віктора Ющенка узяти під свій контроль внутрішні війська "не дуже конструктивним". "Це нагадує Стародавній Рим, коли імператор намагався наблизити до себе командира преторианської гвардії, щоби забезпечити собі спокій і порядок», - сказав Бадрак.