У Криму на сьогодні оголошене штормове попередження

Через можливе погіршення погодних умов на сьогодні, 30 травня, в Криму оголошене штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим, сьогодні місцями на півострові очікуються сильні зливи, гроза і град, а також шквалистий вітер із швидкістю 15-20 метрів за секунду. Температура вдень становитиме +25-30 градусів, вночі +14-19.

При цьому, МНС Криму попереджає громадян про надзвичайно високу пожежну небезпеку, яка можлива на території Кримського півострова в період до 31 травня через значне підвищення температури.