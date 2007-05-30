Внутрішні війська лишаються у складі МВС, але підпорядковуються Ющенку

Командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Олександр КІХТЕНКО заявляє, що внутрішні війська підпорядковуються Президенту України, але залишаються у складі МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції О.КІХТЕНКО зауважив, що, починаючи з березня і до 25 травня, керівництво Міністерства внутрішніх справ видало цілу низку розпоряджень про залучення внутрішніх військ до виконання не властивих їм функцій. Як приклад О.КІХТЕНКО назвав так званий план «Фортеця», який передбачає посилення охорони будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві. З цією метою керівництво МВС наказало керівникові внутрішніх військ додатково виділити для охорони приміщення МВС три снайперські пари, два спеціалізованих автомобілі «Торнадо» та ще ряд інших спеціальних заходів.

За словами О.КІХТЕНКА, враховуючи спокійну ситуацію в місті та в країні, вдаватися до таких заходів, на його думку, не було сенсу. Він також додав, що крім цього наказу була ще низка подібних наказів.

Тому, за словами керівника внутрішніх військ, 25 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, зважаючи на небезпеку залучення внутрішніх військ до виконання різноманітних функцій, які їм не властиві, видав свій указ про перепорядкування внутрішніх військ главі держави.

При цьому О.КІХТЕНКО наголосив, що внутрішні війська залишаються у складі МВС. За його словами, у внутрішніх військ продовжується тісна співпраця та взаємодія з Міністерством внутрішніх справ. О.КІХТЕНКО також наголосив, що основною вимогою Президента до внутрішніх військ була і залишається відсутність будь-яких силових засобів вирішення конфліктів.

«Внутрішні війська залишаються поза політикою», - підкреслив О.КІХТЕНКО.

Він також висловив здивування діями керівництва МВС 25 травня, коли, з одного боку, воно заявляло про те, що ситуація в Києві залишається абсолютно спокійною, а з іншого боку - був виданий черговий наказ внутрішнім військам додатково доставити до Києва 1500 військовослужбовців. За словами О.КІХТЕНКА, “від внутрішніх військ чекали силового розв’язання конфлікту, але ми цього не допустили”.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом вивів внутрішні війська з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і підпорядкував їх главі державі.

Крім того, своїм розпорядженням доручив внутрішнім військам охороняти громадський порядок навколо важливих державних об’єктів.

Того ж дня Верховна Рада України визнала укази Президента України щодо перепідпорядкування внутрішніх військ, забезпечення держохорони та щодо Генпрокуратури такими, що не підлягають виконанню. ВР рекомендувала Кабінету міністрів України забезпечити неухильне виконання МВС України Закону «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ» та інших законів України.

Парламент також попередив командувача внутрішніх військ МВС О.КІХТЕНКА, керівництво Управління Державної охорони та Служби безпеки України про відповідальність за виконання та віддання явно злочинних розпоряджень чи наказів.