Уряд схвалив законопроекти для вступу України до СОТ

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні схвалив 11 законопроектів, необхідних для забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК журналістам.

Зокрема, схвалені: проект Закону «Про внесення змін до Закону «Про податок на додану вартість» (про рівні умови оподаткування ПДВ сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку і при імпорті); проект Закону «Про створення, випробування, транспортування і використання генетично модифікованих організмів»; проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» (про відміну обмежень страхової суми в 75% вартості кожного об`єкту страхування за договорами страхування ризиків, пов`язаних із морськими перевезеннями, комерційною авіацією, із запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники і надання права страховикам-нерезидентам здійснювати послуги з договорів перестраховки при поставці таких послуг через кордон); проект Закону «Про внесення змін до Закону «Про митний тариф України»; проект Закону «Про внесення змін до Закону «Про безпеку і якість продовольчих продуктів»; проект Закону «Про внесення змін до Закону «Про ставки вивізного експортного мита на насіння деяких видів олійних культур» (про відміну індикативних цін на цю продукцію); проект Закону «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів і напівфабрикати з їх використанням» (щодо введення в дію зменшений ставок експортного мита на зазначену продукцію з моменту вступу України до СОТ); проект Закону «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» (щодо введення в дію зменшених ставок експортного мита на металобрухт з моменту вступу до СОТ, а не через рік після вступу); проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» (щодо надання пріоритету міжнародним стандартам перед регіональним, при розробці національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності); проект Закону «Про внесення змін до Закону «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (щодо збільшення терміну відстрочення поставки товарів до 180 днів); проект Закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України» (щодо знищення контрафактних, піратських товарів та обладнання).