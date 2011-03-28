В Одесі вночі горіла психіатрична лікарня

10:58, 28 березня 2011
Суспільство
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Жертв та постраждалих немає

В Одесі сьогодні вночі сталася пожежа у двохповерховій будівлі обласної психіатричної лікарні №1.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі згоріло та розібрано 150 м кв. дерев’яних конструкцій покрівлі.

Підрозділами пожежно-рятувальної служби МНС у складі десяти відділень пожежу ліквідовано.

В ході гасіння пожежі було виведено та переведено до іншого корпусу 48 пацієнтів. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

 

 

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