У Таращі пошкодили обеліск Гонгадзе

У Київській області поблизу міста Тараща 39-річний водій не впорався з керуванням та наїхав на обеліск Георгія Гонгадзе.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, інцидент стався сьогодні, 28 березня, о 06.30 ранку на автошляху поблизу Таращі. Водій, місцевий мешканець, перебував за кермом легкового автомобіля «Chery Amulet».

Як пояснив водій, причиною ДТП став власник зустрічного авто, який засліпив його дальнім світлом. Однак, за попередніми даними, наїзд на монумент скоєно внаслідок того, що водій, проїжджаючи залізничний переїзд, не зупинився у встановленому місці та не збавляючи швидкість, не впорався з керуванням, зазначили в міліції.

У результаті ДТП власник легковика та його співмешканка, які знаходилася в салоні авто, не постраждали.

Автомобіль та монумент журналіста Георгія Гонгадзе пошкоджено.

На місці події працює слідчо-оперативна група. За цим фактом проводиться перевірка.