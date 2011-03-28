Євро на міжбанку пішло вгору (уточнена)

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9660/7,9740, на 12:00 звузився спред - 7,9690/7,9730 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2804/0,2807, на 12:00 ціни піднялися до 0,2808/0,2810.

У Росії курс долар-рубль підвищився і на 12:00 встановився на рівні 28,3750 (+0,0900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4067/1,4069, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Водночас на сайті ІБК уточнюється, що ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,1945/11,2075, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,2045/11,2160. (Раніше на сайті "ІнтерБізнесКонсалтингу" повідомлялося, що сьогодні "котирування по євро-гривні пішли вгору – 12,0770/12,1265".)