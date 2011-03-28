ФДМУ віддав росіянам Луганськтепловоз

Фонд державного майна України і ЗАТ управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод (Російська Федерація) підписали акт прийому-передачі 76,001% пакета акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Як відзначили у прес-службі, Фонд держмайна також повідомив про підписання цього акту і перехід права власності компанії-регистратору “Луганськтепловозу", яка має зарахувати акціонером 76% акцій підприємства Брянський машзавод.

Раніше, 21 березня 2011 року, ФДМУ і ЗАТ управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Російська Федерація) уклали договір, що передбачає «залік стрічних однорідних вимог».

Постановою Господарського суду Києва від 21 березня 2011 р. було затверджено мирову угоду між ФДМУ і покупцем «Луганськтепловозу».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв розпорядження від 21 липня 2010 р. зі змінами від 15 грудня 2010 р. щодо припинення взаємних зобов`язань між Фондом держмайна України і покупцем «Луганськтепловозу» – ЗАТ «УК «Брянський машинобудівний завод» шляхом проведення взаємозаліку за договірними зобов`язаннями і укладення між сторонами мирової угоди.

Нагадаємо, Київський господарський апеляційний суд у грудні 2010 року задовольнив апеляцію управляючої компанії «Брянський машзавод», скасувавши рішення Господарського суду Києва, що визнав недійсним договір купівлі-продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Рішення Господарського суду Києва було ухвалене за позовом Фонду держмайна від 8 жовтня 2010 р. щодо розірвання договору купівлі-продажу «Луганськтепловозу». Причиною для подачі позову послужила несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій «Луганськтепловозу».

15 червня 2010 р. управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить до російського «Трансмашхолдингу», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз».

Холдингова компанія «Луганськтепловоз» – найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.