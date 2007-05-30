Столична організація ПР вручить школі-садочку “Пізнайко” медичну апаратуру

9-30 - Відбудеться церемонія вручення першій вітчизняній школі-садочку “Пізнайко” для дітей з вадами зору від столичної організації Партії регіонів унікальної медичної апаратури, яка дозволить відновити дитячий зір до 100 %. Вперше в Україні буде передано до дитячого закладу Авторефрактометр, який дозволяє робити найсучаснішу діагностику та виявляти на початковому рівні широкий спектр очних захворювань. Запрошені: народний депутат України, лідер Київського міського відділення Партії регіонів Василь Горбаль, депутати Київради фракції Партії регіонів - О. Омельяненко, В. Філіппов, О. Рибак, к.м.н. Тамара Голікова, батьки (вул. Дегтярівська, 6-А, дитяча школа-садочок “Пізнайко”). Тел. для довідок 8-050-311-11-39