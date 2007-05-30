СБУ шукає, хто і як поклопотав про судову ухвалу для Піскуна

Служба безпеки України здійснює перевірку у зв’язку із інформацією щодо нібито тиску на окремих суддів Солом’янського районного суду Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними прес-центру, перевірка здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства на виконання доручення Генеральної прокуратури України за фактом винесення можливого неправосудного рішення та використання завідомо підробленого документа окремими суддями Солом’янського районного суду Києва.

У рамках передбаченої законом перевірки отримуються пояснення у посадових осіб суду та витребуються необхідні документи в установленому порядку.

За результатами перевірки СБУ прийме визначені Кримінально-процесуальним кодексом України рішення.