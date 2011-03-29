Підприємствам, які розрахуються з ПФ, пропонують списати штрафи та пеню

Урядовий уповноважений з питань дерегулювання господарської діяльності Михайло БРОДСЬКИЙ пропонує реструктуризувати заборгованість підприємств щодо сплати податків до Пенсійного фонду України.

Відповідний законопроект розроблений за дорученням прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, йдеться в повідомленні прес-служби Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, переданому УНІАН.

«Податкові борги, а також штрафні санкції і пеню на 1 січня 2011 року ми пропонуємо списати. Ви чудово розумієте, що забрати ці гроші через суд практично неможливо. Проте політ для корупції тут великий. Тим паче, на початку цього року був прийнятий новий Податковий кодекс, змінилися правила гри. Таке списання боргу могло б дати можливість підприємствам розпочати життя з нуля», – заявив М.БРОДСЬКИЙ.

«Сума самого боргу має бути обов`язково сплачена підприємцем. Вона буде реструктуризована на певний термін – 24 місяці. Якщо впродовж цього часу гроші повертаються, то як бонус підприємствам списуються всі пені і штрафи, нараховані на той момент», – підкреслив він.

За підрахунками М.Бродського, такі заходи можуть забезпечити близько 1,5 млрд. грн. додаткових надходжень до Пенсійного фонду.

На даний момент законопроект знаходиться на узгодженні зацікавлених міністерств і відомств.