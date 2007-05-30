Тимошенко: сьогодні ВР ухвалить всі необхідні рішення

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що керівникам держави вдалося досягнути всіх компромісів, і сьогодні Верховна Рада ухвалить всі необхідні рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в інтерв’ю журналістам, розповідаючи про підсумки зустрічі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

За її словами, зустріч завершилась дуже позитивно, «тому що ми досягли всіх компромісів без винятку і по Генеральній прокуратурі, і по Центральній виборчі й комісії, і по всіх законах, і саме тому депутати сьогодні збираються на засідання Верховної Ради».

Як наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні будуть прийняті всі необхідні документи.

Вона зауважила, що не має значення, як голосуватимуться питання - окремо чи пакетом. При цьому вона висловила думку, що голосування буде відбуватися по кожному законопроекту окремо.

Лідер БЮТ прогнозує, що сьогодні парламент завершить свою роботу, і вже завтра працювати не буде.

«Всіх компромісів досягнуто, і з завтрашнього дня, коли вже ВР працювати не буде, у нас вже компроміси будуть досягнуті», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона прогнозує, що сьогодні Президент внесе до парламенту подання щодо звільнення та призначення нових членів ЦВК.