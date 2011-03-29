У Азарова обіцяють не заганяти людей силоміць до «квартирних колгоспів»

Примушувати людей створювати об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Україні ніхто не буде.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ у ході Міжнародної конференції з питань розвитку ОСББ, на якій звучали пропозиції щодо законодавчого закріплення обов`язкового створення ОСББ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, за словами В.ТИХОНОВА, створення об`єднань грунтується виключно на добровільній основі.

«Ми живемо в демократичному суспільстві, й примушення в питаннях створення ОСББ – не той важіль, який варто застосовувати, щоб добитися позитивного результату. Наше завдання – забезпечити суспільство необхідною, доступною інформацією й роз`яснити, чим ОСББ повинне займатися, чим воно краще ЖЕО і що конкретно для кожного жителя будинку дасть створення й членство в ОСББ. А люди самі ухвалюватимуть рішення, потрібно їм це чи ні. Держава не може діяти за принципом: колгосп створили – присилайте колгоспників», – сказав віце-прем`єр-міністр.

В.ТИХОНОВ упевнений, що всі проблемні питання, що існують у частині створення ОСББ, будуть усунені. Зокрема, уряд схвалив зміни до закону, що регулює питання діяльності ОСББ.

За його словами, Мінрегіонбуд також має намір посилити співпрацю з питань розвитку ОСББ із центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Україні функціонує 12 386 ОСББ. Відповідно до Загальнодержавної програми реформування та розвитку ЖКГ на 2009-2014 роки, до кінця 2014 року заплановано створити 45 530 ОСББ, що становитиме близько 70% багатоповерхового житлового фонду.

У 2010 році на реконструкцію, капремонт житлових будинків, ремонт покрівель, заміну ліфтів було виділено 121,108 млн. грн. зі стабілізаційного фонду держбюджету. Кошти направлялися на реконструкцію й капремонт будинків, де створюються або функціонують ОСББ.