В Херсонській області податківці викрили підпільне виробництво коньяку під маркою «Таврії».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в Херсонській області, співробітники Головного відділу податкової міліції ДПІ у м.Нова Каховка виявили та припинили діяльність підпільного виробництва фальсифікованого коньяку під виглядом відомої вітчизняної торгової марки.

Фальсифікат виготовлявся мешканцями села Веселе Бериславського району в непридатних для виготовлення будь-яких напоїв умовах. За результатами експертизи місткість токсичних речовин у фальсифікаті суттєво перевищувала дозволені норми. Технологія виробництва «лівого» коньяку, як завжди була простою: брудні пляшки, палений цукор та спирт змішаний з проточною водою з додаванням харчових домішок та барвників. Для «очищення» спиртової суміші ділки використовували саморобний фільтр, який вироблено з шлангу, шматка труби та ганчірки. На пляшки за допомогою саморобного «ключа» накручувались пробки та наклеювались етикетки з логотипом торговельної марки ВАТ «АПФ «Таврія».

Під час обшуку за кількома адресами виявлено та вилучено з незаконного обігу 1,2 тонни спирту, готова для реалізації фальсифікована алкогольна продукція, рідина темного кольору з різким запахом спирту, харчові добавки, етикетки, фірмові коробки, порожні пляшки, обладнання для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції та марки акцизного збору з ознаками фальсифікації. Вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 100 тис.грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України «Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів» (передбачає застосування штрафу або обмеження волі на строк до 3 років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення).Ведеться слідство.