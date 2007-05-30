Шемчук: Я нічого не вкрав, тому ходити вночі по Генпрокуратурі мені нема чого

22:18, 30 травня 2007
Суспільство
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Постанова ВР про генпрокурора не має наслідків

ШЕМЧУК
Виконувач обов’язків генерального прокурора України Віктор ШЕМЧУК стверджує, що сьогоднішнє визнання Верховною Радою легітимності перебування Святослава ПІСКУНА на посаді генпрокурора не несе жодних правових наслідків і подій.

Про це він заявив увечері в телефонному інтерв`ю “5 каналу”.

«На мою думку, ця постанова (ВР – УНІАН) не несе ніяких правових наслідків і не забезпечує ніяких правових подій», - сказав В.ШЕМЧУК.

Водночас, відповідаючи на одне з запитань, що стосувалося входження В.ШЕМЧУКА до приміщень ГПУ, В.ШЕМЧУК сказав: «… не збираюсь до тих пір, поки будуть хоч будь-які сумніви, хто є генеральним прокурором”. “Я ще раз повторюсь - я ні в кого нічого не вкрав, тому ходити вночі по Генпрокуратурі мені нема чого», - підкреслив він.

Разом з тим В.ШЕМЧУК висловив думку, що проблеми, які сьогодні точаться навколо Генпрокуратури та інших правоохоронних органів, полягають у втручанні в їхні дії політиків.

«Біда Генпрокуратури в тому, що нею та МВС почали керувати політики», - сказав В.ШЕМЧУК, додавши при цьому, що ця проблема відпаде, як тільки політики припинять втручання в діяльність правоохоронних органів.

На запитання, як давно він спілкувався зі Святославом ПІСКУНОМ, в.о. генпрокурора відповів: «Ні, останнім часом не спілкувався».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, ВР прийняла постанову, якою відмовила у наданні згоди на звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора

Крім того, цією постановою передбачено, що покладання на заступника генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА виконання обов’язків генерального прокурора є таким, що суперечить Конституції та закону про прокуратуру.

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