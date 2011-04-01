Київ готовий робити конкретні пропозиції бізнес-колам Туреччини

Київська міська адміністрація у травні закінчить розробку Стратегії міста Києва до 2025 року, яку представлять іноземним компаніям, що зацікавлені інвестувати у Київ.

Про це під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ахметом Бюлентом МЕРІЧЕМ повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, найближчим часом КМДА підготує пакет інвестиційних проектів у сфері будівництва, транспорту, охорони здоров’я, ЖКГ, до участі в яких буде запрошено ділові кола. «Столиця України зацікавлена у розвитку ділового співробітництва з бізнес-колами Туреччини – ми готові надати конкретні пропозиції київських підприємств, які хотіли б розвивати бізнес-контакти з турецькими партнерами», – заявив він. Крім того, О.ПОПОВ зазначив, що Києву цікавий досвід Туреччини у розвитку туристичної галузі.

Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні А.МЕРІЧ зазначив, що представники турецького бізнесу готові інвестувати в Україну, і він готовий повідомити ділові кола про існуючі інвестиційні проекти.