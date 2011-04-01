Міністр придумав, як боротися з фіктивними лікарняними

Міністр охорони здоров`я України Ілля ЄМЕЦЬ наполягатиме на введенні електронної системи контролю видачі лікарняних листків, щоб запобігти видачі людям фальшивих документів про тимчасову непрацездатність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції в Донецьку.

За словами міністра, він був дуже здивований, коли дізнався про масштаби фальсифікацій при видачі лікарняних листків здоровим людям. «Я вам скажу ось що: мені коли сказали, яка сума виділяється, якщо вже говорити про деякі моменти корупції, скільки лікарняних виписується, а люди не хворіють. Я коли почув цю суму по країні. Її б вистачило мені на один первинний медичний центр», - підкреслив І.ЄМЕЦЬ.

Він зазначив, що в результаті жорсткого контролю в питаннях видачі й оплати лікарняних країна отримає певний економічний ефект. «А ще я вам скажу, який економічний ефект буде від того, скільки, так говоритимемо, ця працююча людина не тільки те, що в тіні, можливо, а скільки вона не додала країні, а країна їй ще й платить за це... Тому це інший бік медалі на ваше питання, коли ви запитуєте, коли ж будуть лікарняні оплачувати», - заявив міністр.

Присутня на прес-конференції перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА додала, що потрібно також боротися з тим, щоб у фальшивих лікарняних не були зацікавлені самі лікарі.

«Тут є економічна складова. Тому що фальшивий лікарняний – це зацікавленість не лише пацієнтів, але й лікаря. Одним тотальним контролем цю проблему, напевно, не вирішити», - сказала І.АКІМОВА.

«А ось коли лікарю цікаво, тому що це відбивається на його преміальних, на його заробітній платі, щоб його пацієнт був здоровий, то він на етапі профілактики робитиме все, щоб до нього зверталися менше, а він, відповідно, рідше відправляв на вторинний рівень. Ось тоді проблема лікарняних для нього виглядає абсолютно по-іншому», - зазначила І.АКІМОВА.