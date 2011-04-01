В Азарова уточнюють, що китайська гречка коштуватиме 14 гривень

Ціна на гречку з Китаю становитиме вроздріб близько 14 грн. за кг, а не 17 грн. за кг, як повідомлялося раніше.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив директор департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Анатолій РОЗГОН, задзначивши, що вчора він помилково назвав цифру в 17 грн.

Він повідомив, що «китайська гречка вже в дорозі. Чекаємо її в перших числах квітня».

«Ціна на цю гречку буде 14 грн. у порту на митній території України», - сказав А.РОЗГОН.

Він додав, що гречка «їде» не в зерні, а в крупі, розфасована і упакована. «Там написано «Крупа гречана. Made in Chine», - пояснив директор департаменту.

Як повідомляв УНІАН, Україна має намір ввезти з Китаю 20 тис. тонн гречаної крупи.

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК попереджає, що куплена в Китаї гречка відрізнятиметься від тої, до якої звикли українці. «Зрозуміло, що ця гречка відрізнятиметься, але не тому, що вона кормова, а тому що це інші сорти гречки. До того ж ми підходимо до цього питання зважено і побачимо по першій партії, чи сприйме наш споживач цю продукцію. Потім робитимемо висновки», – сказав міністр.

Він також відзначив, що гречку Україна купує в Китаї не для того, щоб покрити її дефіцит, а для того, щоб знизити ціну на неї на українському ринку.